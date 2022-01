STILELIBERO Preganziol, sempre ai vertici

La terza domenica di gennaio ha visto un gran numero di giovanissimi atleti dello Stilelibero Preganziol, nonostante il periodo stia limitando le partecipazioni, confrontarsi con i pari età della provincia e della regione. Diciannove gli esordienti A che hanno gareggiato alle piscine comunali di Treviso nelle varie specialità e con la spettacolare la 4 x 50 mista andando a podio in molte gare e salendo sul gradino più alto del podio con le staffette sia maschile che femminile. Gli esordienti B, presenti solo in quattro su 19 della squadra causa quarantena, alle piscine comunali di Vittorio Veneto si sono cimentati nei i primi 400 metri stile libero della stagione facendo registrare ottimi riscontri cronometrici. Al centro federale di Verona c’è stata la prima delle giornate riservate agli atleti di fascia A i quali nella prima parte dell’anno hanno realizzato i migliori crono a livello regionale. Poiché gli atleti della prima squadra qualificatesi erano ben trenta, l’allenatore Andrea Franconetti ha scelto di schierarne solo sei per far fare esperienza in una fase dell’anno dove si lavora sodo durante la settimana di preparazione. Non sono mancati ottimi riscontri cronometrici e ben cinque di loro hanno ottenuto il loro personal best, Sofia Losiggio nei 200 misti, Cristina Stevanato nei 200 misti , Federico Moro nei 400 sl, Giovanni Silveri nei 200 misti e 100 sl e Thomas dal Ben nei 100 sl.