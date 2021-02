Regione. Bigon e Zanoni (PD): “Vaccini per gli over 80, ogni giorno una nuova versione.”

Bigon e Zanoni (PD): “Vaccini per gli over 80, ogni giorno una nuova versione. La scelta di partire dai meno anziani è esclusivamente della Regione, non c’entrano le linee guida naziona

“Prima le indicazioni internazionali, poi quelle nazionali, adesso la ‘prassi’ seguita abitualmente. Nel giro di una settimana l’assessore Lanzarin ha dato tre diverse versioni differenti sulle modalità di vaccinazione degli over 80. La scelta di partire dai meno anziani è tutta della Regione; giusto ribadirlo per non scaricare per l’ennesima volta la responsabilità su altri, visto che nel resto d’Italia, tranne l’Umbria, si segue una via diversa, proprio perché la cosiddetta fase 1/B non prevede una priorità”. A dirlo è la vicepresidente della commissione Sanità a Palazzo Ferro Fini, la consigliera del Partito Democratico Anna Maria Bigon insieme al collega Andrea Zanoni. “Di questo passo, considerato anche che in Veneto si vaccina meno della media nazionale, oggi il divario è aumentato e siamo al 15esimo posto ma Zaia non è assolutamente preoccupato, i più anziani rischiano di avere la propria dose in estate, nonostante siano quelli con maggiori fragilità. È singolare che mentre si chiede, giustamente, chiarezza agli altri, ora all’Aifa ora al Cts, non si riesca a farla ‘in casa propria’ se non dopo una settimana di affermazioni e relative smentite”.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti