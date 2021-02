Covid 19. Oggi in piazzetta Donatori di Sangue Mestre tamponi veloci

Screening per il contrasto della pandemia da Covid-19: domani in piazzetta Donatori di Sangue a Mestre tamponi veloci di terza generazione Domani, sabato 27 febbraio, in piazzetta Donatori di Sangue a Mestre, sarà possibile sottoporsi a