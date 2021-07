Reato di omosessualità, approvata la mozione di Fratelli d’Italia. Speranzon (FdI): “Condanniamo quegli

stati che la considerano un reato. Basta ai paradossi italiani”

Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato questo pomeriggio la mozione sottoscritta dai consiglieri del

gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, primo firmatario il capogruppo Raffaele Speranzon, nella quale si chiede

la condanna da parte di Italia e Unione Europea di quegli stati dove l’omosessualità viene considerata un

reato e, spesso, punita con la pena di morte.

“Ancora oggi ci sono nazioni dove l’amore tra persone dello stesso sesso viene punito con la galera, quando

non addirittura con la morte” sottolinea Speranzon “ed è importante che questo consiglio abbia

condannato questi atteggiamenti”.

“Dispiace” rimarca però Speranzon “che sia mancata l’unanimità in una votazione così importante. Spiace

che la sinistra non abbia voluto condividere le nostre preoccupazioni; soprattutto, ci ha spiazzato la

posizione del già candidato presidente Lorenzoni che, invece di riflettere su quanto denunciato nel testo, ha

preferito sottolineare come questa nostra presa di posizione verso determinate nazioni potrebbe avere

pesanti effetti sul prezzo del petrolio. Questo dimostra quanto a questa sinistra stiano a cuori i diritti

umani”. La votazione finale ha visto l’astensione delle consigliere Erika Baldin e Elena Ostanel e la non

partecipazione al voto di Arturo Lorenzoni.

Speranzon ha ricordato come nel mondo ci siano ben 69 nazioni che considerano le relazioni consensuali

tra persone dello stesso sesso un reato, e in 11 di queste sia prevista anche la pena di morte: “L’Italia e

l’Unione Europea devono però fare chiarezza nei loro atteggiamenti e risolvere alcuni pesanti paradossi: se

da un lato si spinge e si forza la mano su provvedimenti con tratti liberticidi come il Ddl Zan, non si può però

dall’altra stringere accordi di collaborazione con nazioni che perseguitano fino alla morte gli omosessuali.

Senza andare troppo lontani, basta ricordare l’accordo di pochi giorni fa con il Qatar, che il prossimo anno

ospiterà i Campionati mondiali di calcio e che nel suo ordinamento prevede la pena di morte per

omosessualità”.

Anche alla luce dei mondiali 2022, la mozione approvata oggi chiede alla

Giunta Regionale un impegno presso il Governo perché chieda all’Unione Europea una netta

condanna nei confronti di queste nazioni e perché si attivi “affinché sia preclusa agli Stati che

prevedono come reato le relazioni consensuali tra persone adulte dello stesso sesso

l’organizzazione di manifestazioni sportive internazionali, anche al fine di tutelare l’incolumità

degli atleti omosessuali”: “Dobbiamo tutelare i nostri giovani che lavorano, viaggiano e studiano in questi

stati, e tutte quelle persone che devono veder salvaguardato il loro diritto ad amare” conclude Speranzon.