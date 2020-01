Raid di ladri a Mogliano. Presa di mira colonnina del parcometro

Danni per migliaia di euro sono il risultato di una tentata rapina nel parcheggio di via IV Novembre a Mogliano. Dovranno essere ripristinati il parcometro e la cassaforte, entrambi danneggiati nel tentativo di furto compiuto qualche notte fa.

“Hanno aperto la colonna del parcometro pensando di trovare il denaro facilmente ma questo è protetto da due piccole cassaforti. Così sono entrati nell’ufficio accanto, spaccando la porta dell’ingresso. Hanno puntato sulla cassaforte tentando di scardinare le cerniere ma essendo dotata di una serratura con ben 5 pistoni impossibili da rompere, non sono riusciti nel loro intento – racconta l’ausiliario del traffico responsabile della zona di Mogliano – Pertanto non è stato prelevato niente, ma il danno è importante e sarà quantificato dai periti. A pochi metri di distanza dal luogo dell’effrazione, abbiamo rinvenuto gli strumenti usati per lo scasso. Sono un piede di porco e una mazzetta da circa 5 chili. Le indagini sono in corso”.

Così dopo il furto con scasso e vandalismo all’erogatore del latte e i tre furti con scasso alla casetta dell’acqua, un altro episodio che sommato agli altri, fa cinque episodi in meno di 4 settimane.

