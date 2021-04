Quattro tablet in dono all’Antica Scuola dei Battuti grazie al dono di un gruppo di benefattrici. L’assessore Besio: “La rete della solidarietà cittadina si sta dimostrando molto attiva in questi mesi difficili”

L’assessore ai Servizi al cittadino, Laura Besio, ha partecipato questo pomeriggio alla cerimonia di consegna di 4 tablet a favore dell’Antica Scuola dei Battuti. Un gesto di solidarietà di un gruppo di benefattrici con l’obiettivo di accorciare le distanze tra i circa 350 anziani non autosufficienti ospitati nella struttura e i loro parenti, grazie alla tecnologia.

Alla cerimonia, oltre alle promotrici dell’iniziativa, erano presenti anche il direttore dell’Antica Scuola dei Battuti, Andrea Zampieri, i consiglieri d’amministrazione Ipav, Istituzioni pubbliche di assistenza veneziane, Federica Zago e Filippo Battistelli, e il presidente di Fondazione Venezia Servizi alla Persona, Claudio Beltrame.

“Un’iniziativa di grande utilità per questa sede Ipav – ha commentato l’assessore Besio – un modo per venire incontro agli ospiti e alle loro famiglie. La rete della solidarietà cittadina continua a dimostrarsi in prima linea, specie a favore delle persone che hanno pagato il dazio più pesante in questi mesi, che sono gli anziani. Un ringraziamento a tutti coloro che si stanno prodigando per alleviare le difficoltà di questo periodo di pandemia”.

Le benefattrici che hanno permesso la donazione sono: Monica Di Lella, Paola Pinzan, Paola Veronese, Gerarda Saccardo, Valeria Gasparini, Alessandra Dell’Anna, Giovanna Palazzi, Manuela Pieretto, Stefania Senarigo, Annamaria Ceccarello, Ornella Vianello.

