Grande successo di partecipazione per la 41ma Fiaccolata dei 5 Panaini, meditando sul Giorno della Memoria, oggi, domenica 26 gennaio, a Mogliano Veneto. Con questa fiaccolata, la SOMS partecipa al progetto “Acqua, sorgente di Vita!” per la realizzazione di un pozzo nel villaggio di Chikowa nello Zambia (Africa).

Hanno partecipato a questa tradizionale manifestazione le scuole elementari e medie di Mogliano e una scuola di Peseggia (Scorzè) oltre a genitori, cittadini e autorità. Premiata per il miglior rapporto tra numero di alunni della scuola e partecipanti alla manifestazione, la scuola Collodi di Marocco; premiata per il maggior numero assoluto di bambini partecipanti, la scuola Olme del quartiere Centro Nord.

La fiaccolata, con un percorso di 4 chilometri, si è conclusa in via Berchet all’ingresso di Villa Longobardi, dove i partecipanti sono stati accolti con una buona fetta di pinza, the caldo e vin brûlé per i più grandi.

