Al Venezia non basta il gol di Aramu. Al Penzo finisce 1-1 lo scontro salvezza con il Trapani

Nella ventunesima giornata del campionato di serie BKT, domenica 26 gennaio alle 15, il Venezia sfida al Penzo il Trapani. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti. Il Venezia deve cercare di allontanarsi dalla zona playout e di allungare proprio sul Trapani che in classifica è sotto di quattro punti.

All’inizio del match i tifosi arancioneroverdi hanno voluto ricordare la scomparsa del loro compagno Enrico con uno striscione. I supporters del Trapani hanno dimostrato la loro solidarietà intonando un coro seguito da un lungo applauso.

Sul campo sono i leoni a dare la prima zampata al 9’ con Modolo da calcio d’angolo, ma la palla è alta sopra la traversa. Passano quattro minuti e Fornasier, dall’altra parte del campo, impegna un attento Lezzerini. La partita è parecchio ruvida e sono costretti ad uscire per infortunio Molinaro al 17’ per il Venezia e Moscati al 25’ per il Trapani sostituiti rispettivamente da Ceccaroni e Kupsiz. Al minuto 25 sono gli arancioneroverdi a sbloccare la partita: cross perfetto di Capello che Aramu, anticipando proprio il neoentrato Kupsiz, insacca sul secondo palo. Il Goal del Venezia da una scossa alla squadra ospite. Il Trapani si fa sempre più pericoloso costringendo i leoni in difesa. Allo scadere del primo tempo l’arbitro annulla un goal agli ospiti per fuorigioco. Nella ripresa è il Trapani a fare la partita. Il Venezia schiacciato in difesa non riesce a reagire e fatica a mantiene il pari. Il goal dei siciliani arriva al 29’st: punizione di Taugourdeau per Pettinari che di testa buca la porta di Lezzerini. Il Trapani si rende conto di avere in mano la partita e prova a portare a casa i tre punti con Dalmonte al 33’st ma questa volta il portiere arancioneroverde para con sicurezza. Sarà Capello infine al 41’st a provarci, ma il tiro è poco potente e viene prontamente neutralizzato da Carnesecchi.

Al termine del match, ancora fischi e contestazioni dalla tifoseria arancioneroverde per l’ennesima partita incolore.

Nel post partita mister Dionisi ha così commentato il match: “Nel primo tempo siamo stati discreti, pur senza disputare la gara come sappiamo fare; nel secondo tempo ci siamo spaventati e credo il Trapani abbia pareggiato meritatamente. Abbiamo avuto poco coraggio e questo ci deve far riflettere e non deve accadere più. Volevamo vincere nonostante le numerose assenze, ma sul campo non l’abbiamo dimostrato. Sappiamo che in casa dobbiamo invertire il trend e questo ci porta ed entrare in campo con un peso, non lo dico per trovare un alibi ma perché è oggettivo. L’infortunio del primo tempo ha condizionato le sostituzioni, alcuni giocatori avevano i crampi e abbiamo pagato questa situazione. Sapevamo che il girone di ritorno sarebbe stato molto difficile, dobbiamo rimboccarci le maniche ed il Trapani ce lo ha fatto capire. Oggi siamo stati meno bravi di quello che avremmo potuto essere, ma abbiamo comunque mosso la classifica nonostante non fosse questo il risultato che volevamo ottenere.”

Photocredits: Venezia FC

Commenta la news

commenti