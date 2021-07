Enigmistica e il cerchio magico, tutto quello che c’è da indovinare in fondo è sempre piaciuto.

Rebus, rompicapi, sciarade e parole crociate, poi se sono crittografate la competizione aumenta eccome.

Comporre e risolvere enigmi, andare in avanscoperta per scoprire parole e significati criptati, basati su frasi, parole e lettere, grafici o immagini.

E il cruciverba, il quadrato magico o parola incrociata con la casella nera che aumentò all’epoca il numero di schemi costruibili.

E finalmente a metà ottobre dal 14 al 17 nasce il Festival dell’Enigmistica a Bagnolo in Piano (RE) dove le sfide tra rebus, enigmi, sudoku e rompicapi di ogni genere faranno da padrone.

Una sorta di palestra attrezzata per il cervello di tutti, da esordienti a esperti risolutore, per risolvere e gareggiare, con un occhio sempre rivolto alla mente, senza doping, ognuno con il suo pantheon della memoria ben stretto, accapigliato.

E un maxi cruciverba libero per il pubblico, dove tra orizzontali e verticali ci si aspetta sana competizione e ossigeno. Per mente e capacità di esprimere se stessi attraverso un linguaggio alternativo e composito.

Ma quanto fa? (40)



22-21-EVENTI di Mauro Lama