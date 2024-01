Punto Argento: un aiuto per gli anziani contro le truffe

A Treviso, arriva un nuovo servizio per proteggere gli anziani e prevenire le truffe finanziarie

TREVISO. Si chiama “Punto Argento” ed è un nuovo progetto itinerante che offre consulenze agli anziani per proteggerli dalle truffe finanziarie. Il Comune di Treviso ha lanciato questa iniziativa nel 2023 con il sostegno del Ministero dell’Interno, nell’ambito del “Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani”.

Il Punto Argento, attivo con una sperimentazione fino all’autunno, è un servizio informativo itinerante dove le persone over 65 possono ottenere consigli utili per riconoscere e prevenire frodi. Questa iniziativa coinvolge i servizi sociali e la Polizia Locale del Comune di Treviso, con il supporto della Prefettura e degli educatori de “L’incontro Cooperativa Sociale”. L’obiettivo è raggiungere più anziani possibile e offrire loro un supporto attivo.

Il Punto Argento sarà presente ogni martedì al Mercato Cittadino di Piazza Matteotti (dalle 9 alle 12.30) e si sposterà poi il primo venerdì del mese nei mercati di San Pelajo e di San Liberale. Il mercoledì (dalle 9 alle 12.30), l’educatore sarà presente allo Spazio Agorà di Israa presso lo smart cohousing di Borgo Mazzini 23. Inoltre, saranno aperti punti informativi nei quartieri presso alcuni Centri Ricreativi per Anziani.

L’iniziativa mira a sostenere le persone anziane vittime di truffe, offrendo loro aiuto, e a diffondere informazioni sulle tecniche di raggiro e sui vari tipi di truffe in modo capillare. Nel 2022, secondo i dati ISTAT, sono stati più di 25.000 gli anziani vittime di truffe a livello nazionale. Il Punto Argento vuole contribuire a ridurre questo rischio e garantire la sicurezza degli anziani.

Il Sindaco Mario Conte commenta: “Con questa iniziativa, vogliamo prevenire episodi spiacevoli, garantire la sicurezza dei cittadini e creare un contesto di accompagnamento verso un utilizzo consapevole degli smartphone”.

L’assessore alla Città Inclusiva Gloria Tessarolo aggiunge: “Punto Argento vuole essere un presidio di sicurezza digitale e legalità oltre che di orientamento ai servizi offerti dalle istituzioni del territorio”.

L’Incontro Cooperativa Sociale, coinvolta nell’iniziativa, ha a cuore la fascia degli anziani e rappresenta un punto di riferimento importante per il successo del progetto.

Il Presidente de “L’Incontro” Matteo Stefanato sottolinea: “Punto Argento rappresenta una nuova opportunità per stare accanto alle persone over 65 e metterci in ascolto dei loro bisogni”.

Il progetto prevede iniziative di sensibilizzazione e informazione della cittadinanza, con la partecipazione di agenti della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine.

L’obiettivo del Punto Argento è garantire un ambiente sicuro e informare gli anziani sulle truffe finanziarie, contribuendo a costruire una comunità consapevole e protetta.