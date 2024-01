Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG: sostenibilità come modello da esportare

Un approccio di sostenibilità a 360 gradi si rivela il segreto di successo per Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG

CONEGLIANO (TV). Il senatore Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare, elogia l’approccio sostenibile adottato da Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Il senatore sostiene che se un modello simile fosse applicato a livello europeo, potrebbe ridurre le tensioni e le proteste attuali.

L’esperienza di Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG rappresenta un esempio di sostenibilità che potrebbe essere adottato anche in altre regioni d’Italia. De Carlo auspica che questo diventi il “modello” con cui l’Unione Europea dovrebbe legiferare nei prossimi anni.

Il Senatore ha condiviso queste osservazioni durante la presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2023 del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG e della sottoscrizione del “Patto con i sindaci,” tenutesi a Villa dei Cedri a Valdobbiadene (Treviso).

“Se questa visione di sostenibilità – intesa come bilanciamento tra ambiente, economia e tessuti sociali – e di rapporto con i territori venisse adottato anche dall’Unione Europea ogni volta che legifera in agricoltura, certamente non assisteremmo a quelle proteste di piazza e di strada che vediamo oggi in tutta Europa. Fino ad oggi, l’Unione ha sempre agito in maniera ideologica: l’esperienza di Valdobbiadene certifica al contrario come gli agricoltori e i produttori agroalimentari non siano degli inquinatori, ma figure che volontariamente si impongono regole e parametri per contrastare lo spreco d’acqua, per utilizzare al meglio le risorse energetiche e per convivere al meglio con le amministrazioni e i cittadini. È un esempio di sostenibilità a tutto tondo, da esportare anche in altre zone d’Italia; deve essere soprattutto lo “schema” con il quale l’Europa dovrà legiferare nei prossimi anni, l’Europa che Fratelli d’Italia intende cambiare dopo il voto dell’8 e 9 giugno”.

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG continua a dimostrare che la sostenibilità non è solo una scelta etica, ma anche un modello di successo che può essere adottato a livello più ampio. La presentazione del rapporto sottolinea il costante impegno della regione nel perseguire pratiche agricole e produttive responsabili, promuovendo al contempo la collaborazione tra agricoltori, comunità locali e istituzioni.