Prosecco sotto attacco: il Presidente Veneto difende l’oro giallo italiano contro il Prosek

Prosecco, un grande successo per la tutela dell’identità italiana: il Presidente Veneto celebra l’approvazione dell’emendamento anti-Prosek in commissione Agricoltura dell’Europarlamento

VENEZIA. Il Prosecco rappresenta un simbolo italiano riconosciuto a livello globale, e la sua tutela è stata al centro della discussione in Europa. Grazie all’impegno del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e della Commissione Agricoltura dell’Europarlamento, è stato approvato l’emendamento anti-Prosek che protegge le denominazioni di origine protetta.

Il Presidente del Veneto ha dichiarato che questo è un grande successo per la tutela delle produzioni tipiche italiane, poiché l’emendamento anti-Prosek rappresenta una vittoria contro chi vorrebbe standardizzare le produzioni agronomiche e vinicole, minando la diversità culturale e la storia di ogni prodotto tipico.

In questo modo, si protegge il valore intrinseco del Prosecco e si preserva il legame indissolubile con il territorio d’origine. Questo successo è una vittoria per l’intera Italia e per l’Europa, che riconosce l’importanza di tutelare le produzioni tipiche e di valorizzare la diversità culturale.

La tutela dell’identità italiana è al centro di questa battaglia, che mette in gioco la passione e la dedizione di un territorio, e che mira a preservare la diversità delle produzioni e delle tecniche che danno valore all’Europa. Grazie all’approvazione dell’emendamento anti-Prosek, il Prosecco può continuare a rappresentare un simbolo di eccellenza italiana nel mondo