Pronto Soccorso Ca’ Foncello, il dottor Bernardi è il nuovo primario

Il dr Enrico Bernardi, a conclusione delle procedure previste nell’ambito dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, è stato nominato primario del Pronto Soccorso di Treviso con decorrenza dal 15 febbraio.

TREVISO – Nato nel 1965, laureato in medicina e chirurgia nel 1991 e specializzato in Medicina interna, indirizzo d’urgenza, nel 1996 presso l’Università degli Studi di Padova, Bernardi ha poi conseguito anche la specializzazione in Radiodiagnostica nel 2006 presso l’Università degli Studi di Ferrara e un dottorato in Diagnosis and therapeutic management of venous and arterial diseases all’Università di Amsterdam.

Prima di approdare nel 2007, in qualità di Primario del Pronto Soccorso, in quella che era l’azienda Ulss 7 di Pieve di Soligo, il dr Bernardi ha svolto per una decina d’anni il ruolo di dirigente medico di PS nell’Azienda Ospedaliera di Padova. Nell’Ulss 2 “Marca trevigiana”, Distretto Pieve, ha ricoperto il ruolo di direttore del Dipartimento di area critica dal 2018 e, dal 2019, anche il ruolo di sostituto facente funzione del direttore del Pronto Soccorso di Treviso.

“Al dr Bernardi, che da anni dedica il suo impegno alla nostra Azienda, accettando le sfide che una sanità in continua evoluzione richiede, va il mio più sentito ringraziamento – commenta il Direttore Generale, dr Francesco Benazzi –. Consapevole delle difficoltà che un reparto in prima linea come il Pronto Soccorso incontra, sono certo che il bagaglio d’esperienza, la competenza e la professionalità del dr Bernardi saranno garanzia di ulteriore miglioramento dei servizi offerti”.