Programma “Oculus”: sgomberata la rampa dalla Polizia locale sotto il cavalcavia di Marghera

Nella mattinata odierna, una squadra del Nucleo di Pronto Impiego della Polizia Locale è intervenuta, nell’ambito del programma di rigenerazione urbana “Oculus”, presso la rampa sottocavalcaviaria di Rizzardi, ove si erano insediate alcune persone, di origine magrebina, dedite al consumo e al microspaccio di sostanze stupefacenti.

Sotto la rampa, in una posizione difficilmente visibile dall’esterno, erano stati allestiti da alcuni giorni due ricoveri notturni, che versavano in condizioni igieniche disastrose: l’insolito via vai di persone non era però sfuggito ai residenti di Marghera, che hanno prontamente segnalato la cosa alla Polizia locale.

Nel corso dell’operazione, in cui sono stati impiegati anche i cani antidroga, è stato identificato un uomo di nazionalità marocchina, su cui sono ora in corso accertamenti.

