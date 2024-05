I Carabinieri di Adria (Rovigo) e il Nucleo operativo radiomobile hanno denunciato il presunto responsabile di alcuni danneggiamenti ad autovelox situati in provincia di Rovigo

Fleximan, il giustiziere degli autovelox

É una persona ormai nota a tutti con il soprannome di “Fleximan”. É il vendicatore degli automobilisti spennati con l’autovelox. Lui li fa fuori con un taglio netto!

Preso Fleximan, ma è lui o non è lui?

A quanto pare si tratta di un uomo di 42 anni, residente in Polesine, nato a Padova. Ha a suo carico alcuni precedenti penali. La sua casa è stata perquisita e sono stati sequestrati elementi necessari, secondo gli inquirenti, finalizzati all’indagine.

Nei suoi confronti è ipotizzato il reato di danneggiamento. Il modus operandi di Fleximan è sempre lo stesso: un taglio netto al flessibile del palo che sorregge l’apparecchiatura.

Anche la BBC, media inglese, ne ha parlato definendo Fleximan come una specie di Robin Hood dei nostri tempi. E, a quanto pare, sembra che le sue gesta siano state copiate da altri, in diverse regioni d’Italia. Dunque non si tratterrebbe di un uomo solo ma di un …capobranco.

Del resto, sul capitolo autovelox sono tantissimi gli automobilisti sul piede di guerra. Moltissime le manifestazioni contro alcuni sistemi di rilevazione che sembrano proprio essere stati installati dai comuni solo per fare cassa e non per motivi di sicurezza.