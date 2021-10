Presentato in Municipio a Mestre il progetto “Sport di squadra”

E’ stato presentato questa mattina nella sala consiliare del Municipio a Mestre, il progetto “Sport di squadra” pratica motoria tra bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, che coinvolge tutto il territorio italiano poiché sono coinvolte 39 province di 19 diverse regioni. La città di Venezia è una delle prime a partire: il 26 ottobre scatteranno infatti le lezioni settimanali (di un’ora ciascuna), in orario curriculare, che coinvolgeranno 13 classi di quarta e quinta elementare della “Spallanzani”, tenute da istruttori dell’AiCs, appositamente formati. L’attività si svolgerà nelle scuole primarie “Tintoretto” e “S.M. Goretti” di Mestre e vedrà coinvolti circa 270 bambini di quarta e quinta classe. “Sicuramente è un’iniziativa importante, che non solo sosteniamo, ma auspichiamo possa essere presto replicata anche in altre scuole della città: lo sport infatti ha un alto valore formativo e sarebbe bello che potesse occupare maggiori spazi all’interno della programmazione scolastica” ha spiegato il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello.

“Una parte del progetto, ha spiegato la presidente dell’AiCs Marras, è rivolta inoltre agli studenti universitari di Ca’ Foscari: ne sono stati scelti già dieci, per un “patto di formazione” che prevede, da una parte, la possibilità per loro di frequentare gratuitamente, per sei mesi, una palestra, e dall’altra l’impegno a compiere un percorso formativo da futuri dirigenti sportivi, contribuendo ad organizzare due grandi eventi: uno già fissato per l’11 dicembre e l’altro per aprile del 2022.

Il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo Pasqualetto ha spiegato che gli eventi in programma troveranno il sostegno della Municipalità perché possano davvero diventare volano per divulgare ancora di più la pratica sportiva tra i bambini ed i ragazzi.

Silvia Moscati