Ottobre Rosa. Il Gruppo di Zelarino in Cammino organizza camminata per oggi

E’ iniziato il Nostro Ottobre Rosa con il Gruppo di Zelarino in Cammino Capitanato da Angela Mezzato tutti i martedi Ore 20.15 parcheggio Centro Commerciale Polo di Zelarino. Abbiamo dedicato questa Camminata per tutto il mese di Ottobre alla PREVENZIONE del Tumore al Seno. Ai primi due appuntamenti c’e stata una grande partecipazione grazie ai Social e ai nostri passaparola e abbiamo colorato le vie di Zelarino di un unico colore il Rosa!!!!

Ed ora attendiamo questo martedì per una Camminata di soli 5 km partenza parcheggio Centro Commerciale Polo direzione Ospedale dell’ Angelo e Ritorno. Abbiamo già pensato ai nostri gadget, saranno i profumatissimi ciclamini naturalmente Rosa, e le mele dell’ Azienda agricola Checchin. Il ricavato delle vendite verrà devoluto interamente alla LILT ed ad AVAPO.