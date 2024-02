Presentato il Report 2023 dell’attività della Polizia Locale

Il report 2023 della Polizia locale di Venezia rivela successi nell’intensificazione delle attività di contrasto alla criminalità, bonifica di siti e controllo dei pubblici esercizi, consolidando l’impegno per la sicurezza urbana e la legalità

VENEZIA. Nella sede del Comando generale della Polizia locale, questa mattina, è stato presentato il rapporto annuale sull’attività svolta nel corso del 2023. L’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce, il comandante generale, Marco Agostini, e il vicecomandante, Gianni Franzoi, hanno illustrato i dati e le principali linee di azione.

Il report evidenzia un significativo lavoro della Polizia locale nel corso del 2023, focalizzato sulla prevenzione e il contrasto alla criminalità diffusa e predatoria. L’assessore Pesce ha sottolineato l’importanza di iniziative come il programma Oculus, che ha registrato ben 130 interventi di bonifica e sgombero, contribuendo a mantenere un ambiente urbano sicuro e libero da situazioni di degrado.

Il sistema di video sorveglianza, in continua espansione con il potenziamento del COTV, ha rappresentato un valido strumento per indagini e deterrenza, garantendo un presidio costante e un pronto intervento immediato. Il 2023 ha visto risultati tangibili, con 665 servizi interforze, di cui 108 nell’operazione “Alto impatto”, coordinata dal prefetto e che coinvolge la Polizia locale di Venezia.

L’assessore ha espresso gratitudine al Comando della Polizia locale e a tutti gli agenti per l’impegno profuso, estendendo i ringraziamenti anche al prefetto, al questore, al comandante generale dei Carabinieri, della Guardia di finanza, e alle forze dell’ordine.

Rafforzamento degli organici e dei mezzi di intervento

Il comandante Agostini ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione Brugnaro nel rafforzare gli organici e i mezzi di intervento per aumentare la sicurezza cittadina. Nel 2023, sono stati assunti 70 nuovi agenti di polizia locale e acquisiti 70 mezzi terrestri e 5 imbarcazioni, tutti dotati di motori elettrici o ibridi.

Il COTV, attivo 24 ore su 24, ha gestito oltre 36.000 segnalazioni con richieste di intervento, rappresentando un pilastro essenziale per garantire assistenza immediata ai cittadini in situazioni di necessità ed emergenza.

Contrasto allo spaccio e sicurezza urbana

Nel corso del 2023, la Polizia locale di Venezia ha intensificato le azioni di contrasto allo spaccio e per la tutela della sicurezza urbana. Sono stati catturati 139 spacciatori, di cui 44 tratti in arresto. Per i reati contro il patrimonio e gli illeciti amministrativi correlati, sono stati effettuati 1372 ordini di allontanamento.

L’attività di monitoraggio, controllo, sgombero e bonifica dei siti inclusi nel programma Oculus ha proseguito in modo costante. Nel corso dell’anno, sono stati effettuati 130 interventi di bonifica e sgombero, con oltre 40 persone denunciate. Il Servizio sicurezza urbana ha lavorato instancabilmente per evitare che siti abbandonati si trasformino in focolai di degrado.

Controllo dei pubblici esercizi

Le attività di controllo dei pubblici esercizi, sia nel centro storico di Venezia ed isole che in terraferma, sono state intensificate. Contestazioni per violazioni, partendo dall’occupazione illecita di suolo pubblico fino alla produzione di rumori disturbanti, hanno portato a 1439 sanzioni e oltre 168 provvedimenti di sospensione provvisoria dell’attività. Dettagliatamente, nel centro storico sono state contestate 1135 sanzioni, con oltre 105 provvedimenti di sospensione provvisoria, mentre in terraferma le sanzioni ammontano a 304, con 63 provvedimenti di sospensione provvisoria.

Sicurezza della Navigazione

Il Servizio sicurezza della navigazione ha emesso 162 sanzioni per superamento dei limiti di velocità nel 2023. Il comandante Agostini ha anticipato l’arrivo del barcavelox, uno strumento di controllo presto omologato, che sarà introdotto con un periodo di prova ‘in bianco’ per sensibilizzare la popolazione prima dell’applicazione delle sanzioni.

Curiosità del Rapporto 2023

Tra le curiosità del rapporto, spiccano le 262 sanzioni per l’uso di biciclette nel centro storico di Venezia. Complessivamente, sono state registrate oltre 187.000 sanzioni per violazioni del codice della strada nel corso dell’anno.

Il report del 2023 riflette un anno di impegno e risultati concreti, con la Polizia locale di Venezia al centro