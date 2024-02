La Chiave di Sophia: incontri a carattere filosofico a Villa Errera

Cinque incontri per intavolare una discussione di gruppo, accompagnati da un calice di vino o da una tazza di tè.

MIRANO (VE) – OIKOS. In greco antico significa letteralmente “casa” ed è il nome del circolo di filosofia pensato per chi filosofia non l’ha mai studiata o non se la ricorda più, ma ha voglia di condividere le proprie riflessioni in un’atmosfera rilassata e condivisa.

L’associazione coneglianese avvia l’iniziativa in collaborazione con la biblioteca comunale di Mirano, dividendola in cinque incontri – uno al mese – a partire dal 6 febbraio e fino alla fine di maggio, condotti dalla dott. Massimiliano Mattiuzzo. Gli appuntamenti avranno luogo nella bellissima cornice di Villa Errera a Mirano (VE). Per ogni incontro è in calendario un tema su cui confrontarsi e sul quale viene fornita un’antologia di brevi letture tratte dalla storia del pensiero. Dolore, felicità, ecologia e maschera sono alcuni dei temi sui quali gli iscritti al circolo potranno intavolare una discussione. Ad accompagnare le loro chiacchiere e riflessioni, un calice di vino o una tazza di tè.

“Le edizioni precedenti ci hanno mostrato una fame di sapere, ma soprattutto di condivisione, e siamo molto felici della sintonia che si crea tra i partecipanti, diventa proprio una piccola community che poi partecipa anche agli spettacoli e agli incontri – spiega Elena Casagrande, Presidente de La chiave di Sophia. – Questi circoli, per noi ma anche per chi vi partecipa, sono più che dei circoli: sono spazi di resistenza al vuoto di senso della società contemporanea”.

Info, costi e iscrizioni: https://bit.ly/IscrizioniAttivitàDidatticheChiave o i[email protected]