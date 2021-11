Preganziol. La Biblioteca comunale organizza il CLUB RUSSOFONO

In occasione della Settimana Nazionale di Nati per Leggere (13-21 novembre) la Biblioteca comunale organizza il CLUB RUSSOFONO.Sabato 13 novembre in sala conferenze alle ore 10 si terrà il primo degli incontri del CLUB RUSSOFONO, un corso per bambini bilingui per mantenere e praticare la lingua russa. Sarà un’occasione per arricchire il vocabolario, conoscere la cultura e la storia giocando ed esplorando insieme in lingua originale, con racconti divertenti e stimolanti, perché tutti i bambini hanno bisogno di storie, nessuno escluso. Il CLUB è riservato ai bambini che ATTUALMENTE parlano e comprendono la lingua Russa, non è un corso linguistico, ed è aperto ai genitori volontari. Partecipazione agli incontri gratuita su prenotazione obbligatoria. Obbligo di GREEN PASS per l’accesso ai locali della biblioteca.