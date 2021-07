Preganziol. Incidente in via Marcello del Mayno. Un ferito grave

Alle ore 12.30 circa in Preganziol, via Marcello del Mayno, cittadino di origini nigeriane classe 1970 mentre percorreva quella via sulla pista ciclabile, arrivato all’intersezione con via Schiavonia, nell’attraversare la strada andava a collidere, per cause in corso di accertamento, con una Toyota Rav 4 condotta da cittadino italiano classe 1948 che percoreva via del Mayno con direzione via Schiavonia.

Il ciclista subito soccorso versa in gravi condizioni e tuttora è ricoverato presso il Cá Foncello in prognosj riservata. Sul posto sono intervenuti i VVFF di Treviso, elisoccorso e pattuglia Stazione CC di Mogliano che ha proceduto ai rilievi di legge.