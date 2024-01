Poste Italiane semplifica la richiesta di documenti per l’ISEE 2024 a Treviso

Poste Italiane facilita la vita dei cittadini trevigiani offrendo la possibilità di richiedere online i documenti necessari per l’ISEE 2024. I residenti di Treviso e provincia, clienti del Gruppo Poste Italiane.

TREVISO. Poste Italiane annuncia la possibilità per i cittadini della provincia di Treviso di richiedere online i documenti essenziali per il calcolo dell’ISEE 2024 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). I clienti residenti a Treviso e provincia, titolari di conti correnti, libretti postali o carte prepagate Postepay, possono accedere al sito www.poste.it e ottenere in modo rapido la giacenza media e il saldo di tutti i loro prodotti finanziari, indispensabili per la compilazione dell’ISEE.

I clienti registrati a www.poste.it e associati a uno dei loro prodotti finanziari possono richiedere online l’attestazione per l’ISEE 2024 anche per i minori, selezionando l’opzione ”Per un minore”. Questo documento raccoglie tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’ISEE relative ai prodotti finanziari, semplificando il processo di raccolta di dati quali saldo e giacenza media dei conti, libretti di risparmio, Buoni Fruttiferi Postali, Postepay e altri strumenti finanziari.

Le attestazioni ISEE 2024 con dati aggiornati al 31 dicembre 2022 saranno accessibili tramite la Bacheca da App o dal sito www.poste.it, rendendo facile il monitoraggio della propria situazione finanziaria.

Queste nuove modalità di accesso al servizio confermano l’impegno di Poste Italiane nella digitalizzazione dei servizi, permettendo ai clienti di gestire comodamente il loro patrimonio attraverso il sito o le app gratuite dell’azienda. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare il sito https://www.poste.it/prodotti/rilascio-certificazione-ai-fini-isee.html.