Giovane in stato di ebbrezza disturba la quiete a Castelfranco Veneto

CASTELFRANCO VENETO (TV). Il tranquillo scenario di Castelfranco Veneto è stato nuovamente scosso da episodi di turbamento, quando un giovane di 32 anni, originario del Ghana, è stato coinvolto in due situazioni distinte causate dal suo evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcool.

Il primo incidente si è verificato domenica 7 gennaio, quando il soggetto ha disturbato i fedeli presso il Duomo della cittadina, urlando frasi sconnesse e cercando di sfuggire al controllo dei Carabinieri. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e alla denuncia del giovane.

Tuttavia, la storia non si è conclusa qui. Ieri pomeriggio, ulteriori segnalazioni dei cittadini hanno richiesto un nuovo intervento dei Carabinieri in Via dei Carpani. Il 32enne ghanese è stato nuovamente sorpreso in uno stato di ebbrezza molesta. L’azione dei militari ha comportato non solo la denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale ma anche l’intervento di operatori sanitari per gestire la situazione.

La comunità locale è ora in attesa di vedere quali provvedimenti saranno presi nei confronti del giovane e quali misure saranno adottate per garantire la sicurezza pubblica in futuro.