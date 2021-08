Portogruaro. Incendio rimorchio autocisterna di GPL in A4. Nessun ferito

Dalle 11.00 di mercoledì, i vigili del fuoco stanno operando in autostrada A4 tra i caselli di Portogruaro e Latisana al km 461 in direzione Trieste per l’incendio che ha coinvolto il rimorchio di un’autocisterna di GPL: nessuna persona è rimasta ferita. Autostrada chiusa in entrambi i sensi di marcia. I pompieri arrivati sul posto, con molta difficoltà per il traffico congestionato, da Latisana, Portogruaro, San Donà, Udine, Pordenone, Mestre con 3 autopompe, 5 autobotti, il carro NBCR (Nucleare Biologico, Chimico, radiologico) e 25 operatori, sono riusciti a spegnere l’incendio, che aveva coinvolto il gruppo valvolare riuscendo a intercettare la perdita. A scopo cautelativo le poche case circostanti sono state fatte evacuare. Le cause dell’incendio al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, potrebbero essere state innescate dal fuoco scaturito da uno penumatico posteriore per un probabile riscaldamento. La situazione è stata monitorata dall’alto dall’elicottero Drago 81. Il nucleo NBCR sta ora predisponendo tutti i lavori preliminari per il travaso sul posto del GPL su un’altra autocisterna.