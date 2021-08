Tre serate di teatro in campo San Polo a Venezia: il 30 agosto lo spettacolo Scoop (Donna Sapiens) di Giobbe Covatta sostituisce L’uomo dal fiore in bocca con Lucrezia Lante della Rovere

Il Settore Cultura del Comune di Venezia rende noto che per motivi legati alla produzione dello spettacolo, il calendario della programmazione della rassegna E’ sempre una bella stagione, in programma in Campo San Polo, a Venezia, dal 29 al 31 agosto subirà queste modifiche:

Lunedì 30 agosto, alle ore 21, andrà in scena Giobbe Covatta con lo spettacolo Scoop (Donna Sapiens) al posto de L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello con l’attrice Lucrezia Lante della Rovere.

Scoop: donna sapiens è il titolo del nuovo spettacolo di Giobbe Covatta che, con il suo linguaggio irriverente e dissacratorio, dimostrerà la superiorità della donna sull’uomo. Per convalidare tale tesi il comico spazia dalla storia alla sociologia, alla medicina: da ogni punto di vista il maschio della razza umana esce perdente e ridicolo rispetto alla donna. Un atto d’amore e rispetto per le donne, a cui viene dedicato in finale un poetico omaggio.

Si ricorda che ogni utente può prenotare due biglietti a partire da cinque giorni prima della data dello spettacolo sul sito: www.culturavenezia.it

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19, con obbligo di possesso di certificazione verde (Green Pass) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.