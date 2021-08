Regolamento Unione Europea. Omessa frase in traduzione italiana su chi sceglie di non vaccinarsi

Secondo quanto afferma l’eurodeputato Antonio Rinaldi della Lega è stata omessa una frase fondamentale nella traduzione italiana del regolamento 2021/953 dell’Unione Europea.

La frase omessa modificherebbe totalmente il senso del regolamento che sottolineava l’impossibilità di attuare discriminazioni anche per coloro che hanno scelto di non vaccinarsi. La frase integrale cancellerebbe quindi ogni forma di discriminazione impedendo l’attuazione del green pass.

La frase così come deliberato dall’Unione Europea recitava: “ L’opportunità di essere vaccinati o di non essere vaccinati” dando quindi spazio alle scelte e non alle discriminazioni. La traduzione italiana pubblicata sulla Gazzetta invece ha omesso la frase “O hanno scelto di non essere vaccinati” creando di fatto discriminazioni tra chi si vuole vaccinare e chi no.

Omissione gravissima sempre secondo l’eurodeputato Rinaldi.

Fonte: radioradio.it del 22/08/2021