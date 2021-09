Polizia locale: nuovo arresto per spaccio per un 22enne a Mestre

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dalla Polizia locale nei giorni scorsi a Mestre per possesso di cocaina pronta allo spaccio. L’uomo era stato già fermato il 9 agosto in Riviera XX settembre, perché trovato, anche in quella occasione, con diverse dosi di cocaina già divise per la vendita. In quel caso il presunto pusher aveva tentato di liberarsi della droga gettandola nel canale, ma gli agenti del Servizio Sicurezza Urbana erano riusciti a recuperare lo stupefacente e a trarlo in arresto.

Questo secondo episodio, invece, si è verificato giovedì 26 agosto. Verso le 16 gli stessi operatori che lo avevano arrestato giorni prima, in un servizio di perlustrazione in radiomobile su Corso del Popolo, hanno notato il 22enne passare in bicicletta che, dopo aver preso qualcosa dalla tasca dei pantaloni, ha ingoiato un involucro ed è scappato. Gli agenti hanno inseguito l’uomo, lo hanno bloccato e sono riusciti a fargli sputare quanto aveva in bocca, recuperando dieci dosi di cocaina pronte allo spaccio.

L’uomo è stato arrestato e condotto davanti al giudice: gli è stato imposto il divieto di dimora in Veneto in attesa del processo previsto per il mese di novembre.