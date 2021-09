LINEA 1: quando i muri parlano d’arte. Pillole di storia tra calli e campielli

Riparte linea 1, il “gioco” di memoria per ripercorrere la storia di Venezia passeggiando per calli e campielli. Dopo Attila, il Doge Dandolo, Caterina Cornaro, Pietro Querini e i personaggi già conosciuti, c’è grande attesa per i prossimi soggetti tra i quali, a far capolino dai primi di settembre tra i muri di Venezia ci saranno Aldo Manuzio, inventore del punto e la virgola, l’ultima dogaressa Peggy Guggenheim, il sindaco poeta Riccardo Selvatico ed altre personalità significative e curiose da conoscere e riconoscere, tutte da scoprire. Sarà sempre la linea grafica illustrativa di Lucio Schiavon ad accompagnarci in questa maratona creativa dove non mancheranno le sorprese, mentre l’approfondimento storico, scaricabile, come nella precedente edizione, con un Qr-Code, è stato nuovamente affidato ad Alberto Toso Fei.

Si aggiunge così un altro tassello alle Celebrazioni dei1600 anni della Città: LINEA 1 – quando i muri parlano d’arte e i nuovi personaggi emblematici per proseguire con la “linea” del ricordo. LINEA 1 è un progetto Ideato da Giovanna Zabotti e Lucia de Manincor con l’approfondimento storico di Alberto Toso Fei e le illustrazioni a cura di Lucio Schiavon. “Un progetto – è stato sottolineato – ideato da veneziane che parte da Venezia per essere riproposto in altre città d’arte”.

Tutti i manifesti si potranno vedere a partire dal 25 settembre a Treviso presso la Fornace Smalltown, in occasione del TCBF, Treviso Comics Book Festival.