Polizia locale: daspo urbano per un tossicodipendente di Trevis

La Polizia locale ha reso noto che, nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 settembre, seguendo le indicazioni di alcuni residenti di Via Aleardi, gli agenti si sono attivati per fermare uno spacciatore di origini nigeriane e un tossicodipendente trevigiano. I residenti infatti, negli ultimi giorni, avevano notato la presenza del pusher che, verso le ore 17 di ieri, è stato avvistato e tenuto sotto controllo dagli agenti in abiti civili e radiomobile cinofila.

Lo spacciatore, dopo essere stato avvicinato da un tossicodipendente, gli ha consegnato un involucro in cambio di denaro. In breve tempo, con l’intervento degli operatori del Nucleo Cinofilo di Sicurezza Urbana, gli agenti sono intervenuti bloccando spacciatore e compratore e sequestrando il pacchetto che si erano scambiati, che conteneva della cocaina.

L’assenza di precedenti specifici del pusher non ne hanno consentito l’arresto in flagranza: l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria, mentre il compratore dovrà pagare una sanzione di 450 euro e non potrà tornare nelle aree di spaccio, grazie allo strumento del daspo urbano.