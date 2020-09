Treviso. Priorità alla sicurezza: più personale e telecamere, e militari alla ex Serena

Rafforzamento degli organici delle Forze dell’ordine, istituzione di un presidio militare alla ex caserma Serena, potenziamento della videosorveglianza. Sono queste le proposte in ambito sicurezza avanzate da Tommaso Razzolini e Marina Marchetto Aliprandi, candidati di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali, sottoscritte questa mattina in Sala consiglieri di Ca’ Sugana alla presenza del deputato Marco Osnato, del dirigente provinciale FdI Massimiliano Spagnol e di Davide Visentin, capogruppo FdI in consiglio comunale a Treviso.

“Fratelli d’Italia mette da sempre tra le sue massime priorità la sicurezza dei cittadini e la tutela delle Forze dell’Ordine” sottolinea Osnato. “I recenti fatti accaduti a Treviso, ma pure in diverse città italiane, ci impongono di prendere impegni seri davanti agli italiani e alle persone che rischiano quotidianamente la propria vita per difendere i nostri concittadini”.

“È necessario un adeguamento dell’organico delle forze dell’ordine nella nostra provincia”, aggiunge Spagnol. “A Treviso, infatti, la Polizia di Stato è presente nel solo capoluogo e a Conegliano con un commissariato. La carenza di personale impone di limitare in maniera significativa i servizi di controllo del territorio, destinando gli uomini presenti a controlli e servizi mirati. La limitazione dei servizi di prevenzione sta portando i nostri concittadini a rinunciare a denunciare i reati e questo non è accettabile”.

“Il centro di accoglienza all’ex Serena ha distratto centinaia di uomini delle Forze dell’Ordine dai servizi di prevenzione e dal controllo del territorio. Inoltre, l’impennata di casi di Covid-19 tra gli ospiti della struttura ha coinvolto anche alcuni agenti, mettendo a rischio la loro salute e quella dei loro familiari. È una emergenza a cui si deve presto dare risposta”, afferma Visentin.

“Lo scenario al quale ci troviamo di fronte a Treviso e provincia è preoccupante ed è nostra volontà contribuire a risolverlo il prima possibile”: così Razzolini e Marchetto Aliprandi nel firmare il documento di impegno a promuovere in Regione Veneto e presso il Governo centrale tutte le iniziative necessarie per migliorare la situazione lavorativa delle Forze dell’Ordine e garantire la sicurezza dei cittadini: “In attesa che si compia il percorso di attuazione dell’autonomia regionale, dobbiamo però sottolineare che l’autonomia non è il fine, ma il mezzo. Per questo, già con le leggi esistenti possiamo ottenere per il nostro territorio maggiore sicurezza, e intendiamo farlo utilizzando uno strumento già esistente, ossia la proposta di legge statale avanzata dal Consiglio Regionale”.

“Tre sono le nostre proposte”, spiegano i due candidati. “La prima è l’assunzione di nuovo personale: uomini formati e specializzati per il servizio su strada, ma anche personale amministrativo per espletare la parte burocratica, così da liberare gli agenti oggi costretti alle scrivanie. La seconda è l’istituzione di un presidio militare dell’Esercito alla ex Caserma Serena, così da evitare la ormai quotidiana sottrazione delle Forze dell’Ordine al loro servizio di controllo del territorio. Da ultimo ma non ultimo, vogliamo promuovere, anche attraverso bandi regionali, lo sviluppo della rete di videosorveglianza, che deve comunque essere affiancata dalla presenza fisica delle Forze dell’ordine”.

L’iniziativa ha raccolto il plauso di Filippo Ascierto, vice-responsabile nazionale di Fratelli d’Italia per i rapporti con le Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco: “Valori come legalità e sicurezza sono nel DNA del nostro partito. Legalità per noi vuol dire libertà: non si è liberi se non si è sicuri. Il controllo del territorio è il primo strumento per dare sicurezza ai cittadini: maggiore è la presenza delle Forze dell’Ordine, maggiore è la sicurezza sul territorio; dobbiamo però mettere questi uomini in condizioni di operare, con organici, strumentazioni e legislazioni adeguate. Amministrare per noi vuol dire essere al servizio dei cittadini e fare tutto quanto è in nostro potere per difendere i loro diritti e la loro sicurezza”.

