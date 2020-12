Polizia locale. Corso di approfondimento in tecniche di tiro, consegna diplomi

Corso di approfondimento in tecniche di tiro: ieri al Tronchetto la cerimonia di consegna dei diplomi agli agenti di Polizia locale che hanno partecipato

Il Comandante Generale del Corpo di Polizia locale di Venezia, Marco Agostini, informa che, nella sala formazione del Corpo al Tronchetto, alla presenza del Direttore della Scuola di Formazione ammiraglio D. (Ris.) Marcello Bernard e nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi del corso di approfondimento di tecniche di tiro.

Il corso, finanziato dalla Regione Veneto e della durata di 60 ore, si è tenuto in una struttura specializzata di Albettone, in provincia di Vicenza, e ha visto la partecipazione di 5 operatori della Polizia locale di Venezia e di 1 della Polizia locale di San Donà di Piave.

Gli allievi, formati da istruttori particolarmente esperti nelle tecniche operative utilizzate in Italia e all’estero, hanno potuto approfondire tecniche di intervento nella massima sicurezza, in scenari particolari come l’ingresso e il controllo di ambienti chiusi o l’evacuazione di personale infortunato in condizioni operative avverse.

I 6 operatori nei prossimi mesi saranno impiegati per l’aggiornamento degli agenti di Polizia locale del territorio metropolitano sulle corrette strategie di utilizzo delle armi in situazioni di conflitto.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti