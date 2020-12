Elle galleria di Preganziol arriva su Ebay

La Elle galleria di Preganziol, nonostante questo brutto momento, cerca di sollevarsi. Come? Creando il suo negozio online anche su Ebay.

Il messaggio è rivolto ai collezionisti, agli appassionati d’arte che vogliono acquistare o fare un’offerta minima e agli artisti che vogliono aderire. Con 10€ ad immagine, l’artista può inserire fino ad un numero infinito di immagini con descrizione delle opere (titolo, tecnica, misure, anno e prezzo). Per rendere più facile la vendita delle opere, una volta vendute al cliente, verranno spedite in tutto il mondo il tutto a carico del cliente; quindi l’artista ha solo il costo di 10€ a suo carico per un’opera per la durata di un mese.

Sarà la galleria che ne curerà tutti gli interessi. Sono già molte le adesioni pervenute.

Chi volesse ricevere maggiori informazioni può contattare la galleria al: 347.9225107.

