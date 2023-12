Polisportiva Casier festeggia i podi tricolori di Guidolin e Trabucco  

A Rimini oro alle parallele asimmetriche per Alessia, mentre Lucrezia è argento nel corpo libero. Francesca Ghedin quarta nel volteggio.

CASIER – Un oro e un argento. La Polisportiva Casier torna dall’edizione invernale di Ginnastica in Festa con un bilancio da incorniciare.

Ai padiglioni della Fiera di Rimini, tradizionale cornice di un evento dai numeri record che ha assegnato i titoli italiani in ambito Silver, si è segnalata Alessia Guidolin, oro alle parallele asimmetriche nella gara di livello LD categoria S2. Un grande risultato, anche un po’ inatteso, al termine della prova disputata da Alessia sui quattro attrezzi (volteggio, parallele, trave e corpo libero).

Lucrezia Trabucco si è laureata vicecampionessa italiana nel corpo libero (livello LD3, categoria S2), il primo podio in una gara nazionale per una ginnasta che si è sempre distinta per eleganza e determinazione, mancando però, prima di Rimini, l’appuntamento con una medaglia importante.

Da segnalare, infine, il quarto posto di Francesca Ghedin, arrivata ai piedi del podio – quarta – nel volteggio, il suo attrezzo di punta.

Tre risultati di grande spessore per la Polisportiva Casier, guidata a Rimini dall’allenatrice Giorgia Sartorato. Le gare in Romagna hanno coinvolto oltre novemila atleti in rappresentanza di 471 società provenienti da tutta Italia. Un grande appuntamento in cui anche le ginnaste della Polisportiva Casier hanno saputo recitare da protagoniste.