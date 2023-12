Treviso, stop ai botti fino al 7 gennaio

Il sindaco Mario Conte: «Ordinanza che vuole tutelare tutti. Festeggiamo in sicurezza».

TREVISO – Stop ai botti di Capodanno su tutto il territorio comunale di Treviso. Il sindaco Mario Conte ha firmato l’ordinanza che vieta, dal 30 dicembre al 7 gennaio, l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici.

Il provvedimento è stato adottato in quanto, nel periodo fra Capodanno e l’Epifania, si verifica un uso incontrollato di artifizi pirotecnici con conseguenze negative per la tranquillità psicofisica di anziani, bambini e ammalati oltreché per animali domestici e non.

Per questi motivi il sindaco Mario Conte ha voluto la stretta volta anche a prevenire eventuali infortuni: «Questa ordinanza vuole tutelare gli animali, che potrebbero spaventarsi e incorrere in smarrimento o nel pericolo di essere investiti per lo stordimento dai botti, ma anche i bambini, gli anziani e le persone deboli ma anche prevenire infortuni causati dallo scoppio dei petardi. A tal proposito colgo l’occasione per lanciare un appello a festeggiare in sicurezza per proteggere sé stessi, i propri cari e i nostri animali».