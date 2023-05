L’incontro “Pietro Mennea, una corsa per la vita”, tenutosi in memoria del celebre atleta italiano, dieci anni dopo la sua scomparsa a Favaro Veneto.

VENEZIA. Pietro Mennea è stato un famoso atleta italiano, nato a Barletta nel 1952 e scomparso nel 2013. È stato uno dei più grandi velocisti della storia dello sport italiano e mondiale, vincendo numerose medaglie, tra cui quella d’oro nei 200 metri ai Giochi Olimpici di Mosca del 1980, dove stabilì anche il record mondiale della specialità con il tempo di 19″72.

Mennea ha rappresentato l’Italia in numerose competizioni internazionali, tra cui i Giochi Olimpici, i Campionati Mondiali e gli Europei, conquistando in totale 12 medaglie, di cui 9 d’oro. Ha gareggiato per molti anni a livello agonistico, fino al 1988, anno in cui ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni.

Oltre alla sua carriera sportiva, Mennea è stato anche un grande sostenitore della donazione di sangue. Nel corso della sua vita, ha donato il sangue oltre 200 volte, diventando un esempio per molti altri atleti e cittadini italiani. Ha inoltre svolto un ruolo attivo nella promozione della cultura della donazione di sangue, partecipando a molte iniziative e campagne informative.

L’incontro “Pietro Mennea, una corsa per la vita”, tenutosi a Favaro Veneto in sua memoria a dieci anni dalla sua scomparsa, ha posto l’accento sul legame tra sport e donazione di sangue, sottolineando come uno stile di vita sano e attivo sia fondamentale per diventare un donatore di sangue ideale. Hanno partecipato all’incontro numerosi atleti e personalità del mondo dello sport e della cultura, testimoniando l’importanza del messaggio di Mennea e della sua eredità sportiva e umana.

Il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello ha partecipato questa sera all’Auditorium Sbrogiò di Favaro Veneto all’incontro “Pietro Mennea, una corsa per la vita”, in ricordo di un grande campione e donatore di sangue, a dieci anni dalla sua scomparsa.

L’appuntamento è stato infatti promosso dall’Avis di Mestre Marghera e da quella di Barletta, città natale del campione italiano, rappresentate dai rispettivi presidenti, Giorgio Brunello e Leonardo Santo, in collegamento online.

All’iniziativa sono intervenuti anche Daniele Scarpa, campione olimpico di canoa, Sandra Truccolo, campionessa paraolimpica di tiro con l’arco, Antonio Fantin, campione paralimpico di nuoto, Gianfranco Lazzer, atleta staffettista olimpionico e compagno di squadra di Mennea, Nino Vinella giornalista e scrittore, Stefania Defazio, insegnante. Presente per la Municipalità di Favaro Veneto il presidente Marco Bellato.

Credits Photo Copertina By Plank89m