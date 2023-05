I prossimi concerti da non perdere a Mogliano

L’Associazione musicale di Mogliano Veneto ha in programma diversi eventi musicali, tra cui il concerto “Segnali di vita” con musiche di Franco Battiato & Giusto Pio, il concerto del pianista Nicolo’ Cafaro e il concerto “PINO DANIELE e il blues mediterraneo”.

MOGLIANO VENETO. L’estate sta arrivando e con essa anche la stagione dei concerti. Il territorio veneto offre numerose opportunità per gli amanti della musica dal vivo.

L’Associazione musicale di Mogliano Veneto ha organizzato vari eventi musicali nei mesi di maggio e giugno, tra cui il concerto “Segnali di vita” con musiche di Franco Battiato & Giusto Pio, interpretate dai cantanti Daniela Papale ed Enrico Masiero e il pianista Alberto Grossi. Il concerto sarà diretto dall’Orchestra Concentus Musicus Patavinus sotto la guida del Maestro Mauro Roveri. Inoltre, il pianista Nicolo’ Cafaro si esibirà il 3 giugno al Teatro Astori, suonando musica di Domenico Scarlatti, Fryderyk Chopin e Johannes Brahms. Infine, il 15 giugno, Villa Marcello Zon ospiterà il concerto “PINO DANIELE e il blues mediterraneo”, con Benito Madonia alla voce e alla chitarra e Michele Pirona alla chitarra.

L’Associazione presenterà anche una serie di concerti estivi nelle Frazioni di Mogliano nell’ambito della III Rassegna “…sarà la musica che gira intorno”.

La musica dal vivo è un’esperienza unica che può unire le persone e creare un senso di comunità. Gli eventi musicali sono un’opportunità per scoprire nuovi talenti e generi musicali, incontrare nuove persone e godere di momenti di relax e divertimento. L’Associazione musicale di Mogliano Veneto è impegnata a promuovere la musica e l’arte nella regione e offre una vasta gamma di eventi per soddisfare le esigenze del pubblico. Non perdete l’occasione di partecipare ai loro spettacoli e sostenere la loro attività.