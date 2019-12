Piazza Civica: opere pubbliche, inserita la pista ciclabile di via Roma

Programma delle opere pubbliche: inserita la pista ciclabile di via Roma (da via Magenta a via Vittorio Veneto)

Il completamento della ciclabile di via Roma – da via Magenta a via Vittorio Veneto – è stato uno dei punti principali su cui Piazza Civica si è spesa durante la campagna elettorale, con tanto di video (link pagina fb https://www.facebook.com/PiazzaCivicaMogliano/videos/2035546623407635/) della nostra condidata consigliere, nonché attuale segretaria di Piazza Civica, Cristina Simionato.

Con grande soddisfazione – dice Stefano Bison, capogruppo di Piazza Civica – constatiamo che nella proposta che andrà discussa nel Consiglio Comunale del prossimo 30 dicembre, la ciclabile è stata inserita nel programma delle opere pubbliche anno 2021 con un finanziamento di 500.000,00 €.

Un’opera che risolverà un noto deficit di sicurezza in quel tratto stradale – continua Bison – attesa da anni dal Quartiere Ovest ma anche da tutti i cittadini di Mogliano e della confinante Scorzè. Infatti il percorso permetterà il collegamento con la ciclabile sulla via Moglianese verso Gardigiano consentendo finalmente una mobilità extraterritoriale in tutta sicurezza, che incentiverà tanti a lasciare a casa l’auto o lo scooter e prendere la bicicletta, magari per raggiungere la stazione dei treni, oppure ci sarà chi opterà per fare una passaggiata o una corsa nelle campagne moglianesi.

