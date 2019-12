Il social si mobilita per recuperare cifra rubara da Cappelletto

Tre cittadini moglianese, Manente Fabio Herman Francesca Gobesso e Gianluca Longo, hanno lanciato sul gruppo social “Sei di Mogliano Veneto se..” la lodevole iniziativa di incentivare l’acquisto di un peluche dal costo di 15 euro in vendita nel negozio Cappelletto calzature.

La finalità è quella di recuperare l’importo di 715 euro rubato da ignoti nel noto negozio di scarpe di Mogliano.

Questa cifra, raccolta dalla vendita di peluche, era destinata in beneficenza all’associazione “ giochi in corsia” che opera nelle corsie degli ospedali per rallegrare i bimbi ricoverati.

Ci auguriamo che il gran cuore dei moglianesi riesca a compiere il miracolo e che la cifra, e magari anche di più, venga raccolta per permettere la realizzazione di un opera buona.

