Piave Servizi torna nelle scuole con il concorso “Il viaggio dell’acqua”

In palio premi in denaro per l’acquisto di libri e materiale didattico

“Tornare a lavorare con le scuole ci riempie il cuore”, commenta la consigliera De Giusti.

“Il viaggio dell’acqua” è il titolo della prima edizione del concorso che Piave Servizi ha pensato per gli alunni e le alunne della scuola primaria e secondaria di primo grado.



“L’iniziativa s’inserisce fra le molteplici attività di Piave Servizi – spiega il presidente Alessandro Bonet – con l’obiettivo di valorizzare i comportamenti virtuosi di bambini e ragazzi, nel loro divenire gli adulti di domani, orientandoli al riconoscimento dell’acqua potabile quale bene comune, nonché risorsa limitata e sempre più preziosa”.



Considerato l’elevato numero di plessi scolastici presenti nel territorio dei 39 Comuni serviti dal gestore, situati in provincia di Treviso e parte in quella di Venezia, il concorso è stato articolato in tre anni. Gli studenti saranno chiamati a cimentarsi nella realizzazione – tramite un lavoro di gruppo – di un elaborato (testo scritto, articolo di giornale, locandina pubblicitaria, prodotto multimediale) che stimoli gli adulti ad adottare comportamenti consoni alla tutela dell’acqua. A supporto dell’iniziativa Piave Servizi ha realizzato alcune video-lezioni inerenti il ciclo idrico integrato. Le credenziali per accedere ai video saranno fornite alle classi che si iscriveranno al concorso.





Concorso rivolto a numerose scuole del territorio

Nell’anno scolastico in corso, il concorso è rivolto alle scuole presenti nei Comuni di Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Fontanelle, Fregona, Ormelle, Quarto d’Altino, San Polo di Piave, Sarmede e San Vendemiano.



“Finalmente si riparte. Dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia, tornare a lavorare con le scuole ci riempie il cuore – commenta entusiasta la consigliera Antonella De Giusti, coordinatrice del progetto – Riteniamo questa iniziativa molto significativa perché ci consente di proseguire il nostro impegno per promuovere nei cittadini del domani l’importanza di un utilizzo consapevole dell’acqua. Spesso, inoltre, sono proprio i bambini a dare il buon esempio ai genitori”.



Concorso: scadenza e premi

La scadenza per la consegna degli elaborati è fissata a venerdì 29 aprile 2022. La cerimonia di premiazione si terrà la mattina di giovedì 26 maggio 2022, nel parco aziendale di Piave Servizi, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.



Tre i premi in denaro istituiti, sia per la scuola primaria che per la secondaria, consistenti in buoni d’acquisto di libri e materiale didattico: 350 euro per la classe prima classificata, 250 euro per la seconda e 200 per la terza.



Il bando è stato inviato a tutti gli istituti comprensivi partecipanti per l’anno in corso, nonché ai sindaci del territorio. Nelle due edizioni successive verranno coinvolti i plessi dei Comuni rimanenti.