Venezia. Cinque incontri dedicati all’affido familiare

Il Comune di Venezia, Direzione Coesione Sociale – Servizio Infanzia e Adolescenza continua la campagna informativa sull’affido familiare: da martedì 1° marzo parte il nuovo percorso formativo con una serie di incontri dedicati.

“L’affido familiare – spiegano gli operatori – è una scelta di cittadinanza responsabile in quanto consente di aiutare temporaneamente un bambino e la sua famiglia in un momento critico della loro storia. Inoltre, si dimostra una possibilità per farsi portavoce in prima persona della cultura dell’accoglienza”.

Per avvicinarsi a questo tipo di esperienza il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare ha organizzato un percorso che si svolgerà in una serie di incontri nella sede di Campalto, via del Cortivo 87/a (dalle ore 17 alle 19), rivolto ad approfondire alcuni aspetti legati alla solidarietà familiare e all’accoglienza di bambini e ragazzi in famiglia.

Per maggiori informazioni e/o per confermare la partecipazione, è possibile contattare il numero 041.5420384, o inviare una email all’indirizzo [email protected]

In conformità con l’emergenza Covid-19 verranno osservate tutte le misure operative anticontagio previste dalle disposizioni di legge. Per partecipare è necessario essere in possesso del Green Pass.

Cos’è l’affido familiare

E’ una delle possibili forme di solidarietà che ha l’obiettivo di aiutare un bambino e la sua famiglia in un momento di temporanea difficoltà.

Chi può diventare affidatario

Tutti, sia coppie che single.

Il programma degli incontri

1° marzo:

Accoglienza, solidarietà e affido familiare: quadro legislativo, tempi e fasi del percorso per diventare affidatari

8 marzo:

Il progetto di affido: compiti e ruoli dei soggetti coinvolti. Le famiglie affidatarie raccontano

15 marzo:

Handicap e accoglienza: racconti ed esperienze

22 marzo:

Solidarietà e accoglienza familiare: mettiamoci in gioco

29 marzo:

Diventare famiglia accogliente: desideri e aspettative