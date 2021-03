People from Ibiza

Sandy Marton docet, ma oggi è tutta un’altra storia e parte la grande fuga. Con l’Italia in zona rossa e divieti inamovibili di spostamento non solo tra regione e regione, ma da comune a comune, da campanile a campanile il governo libera tutti per i viaggi all’estero.E tra le pieghe inespugnabili delle leggi esiste dunque una possibilità inattesa, raggiungere l’aeroporto e volare all’estero beffardi, a poggiare guance e glutei al sole e nella sabbia e spassarsela, mentre nel bel paese guai a varcare il confine comunale pena ammende salate e reprimende, delazione dei vicini e quant’altro. Pasqua e pasquetta in ciabatte è confermato con la possibilità delle seconde case ancora nebulosa, mentre per l’estero si può fare, con il Ministro Speranza che in seconda battuta, trafelato in fretta e furia verga con la penna stilografica una nuova ordinanza che, a ridosso della settimana di Pasqua introduce nuovi vincoli per chi intende recarsi all’estero.Doppio tampone e quarantena 5 giorni.Amen.

