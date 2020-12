PD. Settore calzaturiero, “Migliaia di piccole imprese a rischio. Regione sostenga il setore”

“Migliaia di piccole aziende a rischio, la Regione sostenga il settore calzaturiero”: approvato all’unanimità ordine del giorno del Partito Dem

“Il settore calzaturiero rischia di pagare un prezzo altissimo alla pandemia: la Regione ascolti il grido d’allarme lanciato da Assocalzaturifici e sindacati: centinaia di aziende venete potrebbero chiudere a breve se non vengono prese subito misure forti. A livello nazionale, certo, ma anche locale. Con questo ordine del giorno chiediamo alla Giunta, da un lato, di attivarsi con il Governo per tutelare i livelli occupazionali, dall’altro di promuovere attività di formazione, legate in primis all’innovazione tecnologica”. È quanto affermano gli esponenti del Partito Democratico Francesca Zottis e Jonatan Montanariello, primi firmatari di un ordine del giorno sottoscritto anche dal capogruppo Giacomo Possamai e dai colleghi Andrea Zanoni, Anna Maria Bigon e Vanessa Camani, approvato oggi dal Consiglio regionale.

“Non possiamo permetterci di perdere un fiore all’occhiello del Made in Italy, un’eccellenza a livello mondiale con elevate professionalità, che rappresenta un segmento importante dell’economia veneta: basti pensare al Distretto del Brenta o a quello di Montebelluna. Per questo crediamo sia fondamentale presentarci con una voce unitaria per sollecitare al Governo interventi strutturali, riducendo il carico fiscale per imprese e dipendenti e, come chiesto dalle associazioni di categoria, estendere la cassa integrazione per tutto il 2021”.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti