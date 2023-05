Pattinaggio artistico. Gli Europei vanno in scena a Paredes (Portogallo) dal 4 al 6 maggio

Ampia partecipazione dell’Italia, dal Veneto in particolare

È tutto pronto a Paredes, in Portogallo, dove i Campionati Europei 2023 di Gruppi Show e Precision stanno entrando nel vivo con la cerimonia di apertura e di presentazione dei gruppi in gara, da cui emerge con grande sorpresa un Veneto fortemente partecipativo. Da oggi a sabato 6 maggio avremo modo di seguire in diretta le emozionanti performance delle società di pattinaggio artistico provenienti dalle città di Padova, Bassano e Portogruaro, ma la vera concentrazione è quella della provincia di Treviso. Dall’ASD Skating Club Don Bosco di Mareno di Piave-Cimadolmo-San Polo di Piave, allo Skating Club Ponte di Piave-Salgareda e Mignagola, e ancora l’ASD Pattinaggio Vazzola.

Nella giornata di oggi, giovedì 4 maggio, oltre alla prova dei Quartetti Cadetti, spazio al Precision Junior.

Domani invece, venerdì 5 maggio, sarà la volta dei Quartetti Senior, dei Gruppi Junior e dei Piccoli Gruppi.

Sabato 6 maggio, il Gran Finale sarà riservato alla competizione più spettacolare in assoluto, quella dei Grandi Gruppi, gara che sarà preceduta dal Precision Senior e dai Quartetti Junior.

Il pattinaggio artistico a rotelle è uno sport in forte evoluzione, soprattutto in questi ultimi anni che vedono un livello di preparazione sempre maggiore negli atleti. Impegno e fatiche ripagate da un pubblico innamorato di questo sport sia per le meravigliose coreografie eseguite da chi indossa i pattini, sia per le febbricitanti emozioni trasmesse a chi dalla tribuna osserva l’incanto che avviene in pista. E poi anche per l’innegabile aspetto aggregativo, di condivisione e di socialità che questo sport insegna, inteso anche nel senso di unire le forze per un obiettivo comune.

A proposito di obiettivi, allora, l’augurio è che l’Italia – e il Veneto – portino a casa più medaglie possibili da questi Campionati Europei 2023.

L’appuntamento con la stagione cult del pattinaggio artistico proseguirà poi oltreoceano: appuntamento dal 17 al 30 settembre 2023 a Ibaguè, in Colombia, per gli attesissimi Campionati mondiali!