Parità di genere, dal 6 dicembre contributi per certificazione PMI

Unioncamere del Veneto presenta la misura in un webinar martedì 28 novembre alle 15. Finanziati i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento e servizi di certificazione.

VENEZIA/MARGHERA – Dal 6 dicembre alle 10 le PMI venete potranno presentare domanda e ottenere i contributi per certificarsi per la parità di genere. La disponibilità della prima tranche per le micro, piccole e medie imprese è di 4 milioni di euro.

Secondo i dati di Accredia, a maggio 2023 i siti aziendali o produttivi certificati in conformità alla UNI/PdR 125:2022 erano 294 in Veneto su 1805 in Italia.

Obiettivo della misura, che ha una dotazione complessiva di 10 milioni di euro, 8 dei quali destinati al supporto alle PMI, è accompagnare e incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere e contribuire entro il 2026 ad avanzare di 5 punti nella classifica dell’Indice sull’uguaglianza di genere elaborato dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) che attualmente vede l’Italia al 13esimo posto nella classifica dei Paesi UE.

L’avviso è stato pubblicato il 6 novembre e definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle PMI per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento, forniti sotto forma di tutoraggio, e per i servizi di certificazione della parità di genere. I contributi verranno concessi con procedura valutativa con procedimento a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda a partire dalle ore 10:00 del 6 dicembre 2023 alle ore 16:00 del 28 marzo 2024, salvo l’esaurimento anticipato delle risorse disponibili.

Il webinar di presentazione

Unioncamere del Veneto con il supporto di tutte le Camere di Commercio del Veneto e i rispettivi Comitati Imprenditoria femminile dedica alle agevolazioni un webinar, che si terrà martedì 28 novembre alle 15. Dopo i saluti del Direttore operativo di Unioncamere Veneto Valentina Montesarchio, la responsabile Area Assistenza tecnica per la Pubblica Amministrazione Si.Camera Marilina Labia presenterà l’impegno del sistema camerale per la parità di genere, mentre la dirigente Dintec Maria Valeria Pennisi spiegherà la struttura degli incentivi nazionali. Ci saranno anche alcune testimonianze di imprese che hanno già sperimentato il percorso di certificazione. Modera l’incontro la Presidente del Comitato Imprenditoria femminile CCIAA Treviso -Belluno Barbara Barbon

Info e registrazioni su https://www.unioncamereveneto.it/iscrizioni/certificazione-parita-di-genere/

I beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI con sede legale e operativa in Italia, iscritte nel Registro delle imprese e attive. Sono previste due linee di agevolazioni:

– per l’assistenza tecnica e accompagnamento è prevista l’assegnazione di un contributo per ciascuna impresa fino a 2.500 euro sotto forma di servizi (supporto all’utilizzo dei tools informativi, azioni di affiancamento erogate da esperti appositamente selezionati per l’implementazione del Sistema di gestione per la parità di genere, per il monitoraggio degli indicatori di performance e la definizione degli obiettivi strategici e per la pre-verifica della conformità del Sistema di Gestione). Tali servizi sono finalizzati a trasferire alle imprese beneficiarie competenze specialistiche e strategiche per la certificazione della parità di genere.

– per il rilascio della certificazione è prevista l’assegnazione di contributi fino a 12.500 euro per impresa, in relazione alla dimensione, sotto forma di servizi di certificazione della parità di genere erogati dagli Organismi di certificazione iscritti nell’apposito Elenco.

I contributi verranno concessi con procedura valutativa con procedimento a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda a partire dalle ore 10:00 del 6 dicembre 2023 alle ore 16:00 del 28 marzo 2024, salvo un anticipato esaurimento delle risorse disponibili.

Per l’accesso ai contributi è necessario effettuare un pre-screening di autovalutazione e ottenere un esito che dimostri un adeguato grado di maturità dell’impresa sui temi inerenti alla parità di genere; è inoltre richiesta la presentazione di un preventivo formulato da un Organismo di Certificazione presente nell’Elenco degli Organismi di certificazione aderenti.

I contributi per le PMI erogati mediante l’avviso, si affiancano agli incentivi previsti dalla normativa italiana per le imprese che abbiano ottenuto la certificazione della parità di genere e che sono misure premiali previste dal Codice degli appalti ed esoneri contributivi.

Per approfondimenti: www.certificazione.pariopportunita.gov.it