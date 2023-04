Parigi 2024, Marcia: la staffetta da 42,195 km sostituisce la 50 km maschile

Novità per la marcia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. World Athletics e il CIO hanno ufficializzato il format della gara mista che sostituirà la 50 km maschile: sarà una staffetta mista a coppie, con quattro frazioni complessive, due a testa, per coprire un totale di 42,195 km, ovvero la classica distanza della maratona.

PARIGI – L’alternanza nella staffetta sarà uomo-donna-uomo-donna, per frazioni lunghe poco più di dieci chilometri. World Athletics ha specificato che la distanza di maratona è stata scelta “per la sua popolarità nell’atletica e per il suo legame con la storia dei Giochi Olimpici“.

L’evento debutterà nel programma olimpico mercoledì 7 agosto 2024, sei giorni dopo la mattinata di giovedì 1° agosto che assegnerà i titoli olimpici della 20 km al maschile e al femminile. Il percorso sarà lo stesso della ‘venti’, ai piedi della Torre Eiffel, e a breve sarà annunciato il sistema di qualificazione che permetterà di individuare le 25 squadre previste.

“Questo format è progettato per essere innovativo, dinamico e imprevedibile – ha spiegato Jon Ridgeon, CEO di World Athletics –. Riteniamo che sarà facilmente comprensibile dai fan, offrirà una competizione entusiasmante e, soprattutto, garantirà per la prima volta la piena parità di genere in tutto il programma olimpico dell’atletica leggera”.