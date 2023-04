Il Comandante della Legione Carabinieri Veneto Giuseppe Spina in visita alla Provincia

Il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, ha ricevuto oggi al Sant’Artemio la visita del Generale di Divisione Giuseppe Spina, Comandante della Legione Carabinieri Veneto. Insieme a lui, presente anche il Comandante provinciale dei Carabinieri Massimo Ribaudo. L’incontro è stato occasione per fare il punto sulle operazioni messe in campo per garantire la massima sicurezza, prevenire possibili attività illecite e contrastare le irregolarità.

TREVISO – “Con grande piacere ho incontrato oggi nella sede della Provincia il Generale Spina – sottolinea Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – e il Comandante Ribaudo, per condividere le iniziative di monitoraggio condotte in tutta il territorio e consolidare il rapporto di proficua collaborazione e sinergia che unisce storicamente il nostro Ente al Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso. Ricordo che, come riportato nella classifica annuale stilata da ItaliaOggi e pubblicata a fine anno, la nostra Provincia si è posizionata terza assoluta in Italia per indicatori relativi a reati e sicurezza generale della popolazione. Ringrazio nuovamente il Generale Spina per l’attenzione riservata al territorio, con le numerose operazioni condotte per garantire la massima sicurezza a tutta la comunità e alle imprese: siamo sempre pronti a lavorare insieme per migliorare ancor di più e tutelare il benessere di cittadine e cittadini della Marca”.

Il Generale Giuseppe Spina ha visitato anche Comando Provinciale Carabinieri di Treviso dopo i cordiali incontri con il Prefetto di Treviso Sidoti e il Presidente della Provincia Marcon che hanno evidenziato la proficua collaborazione interistituzionale con la Benemerita.

A Palazzo Zuccareda il Generale Spina è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Ribaudo dove ha salutato una folta rappresentanza di Carabinieri in servizio nella “Marca”. A loro l’apprezzamento dell’Alto Ufficiale per il quotidiano impegno profuso al servizio delle comunità locali e, in particolare, per alcuni interventi e attività brillantemente concluse di recente che hanno consentito di assicurare alla giustizia gli autori di gravi reati.