Rugby, Italseven maschile in raduno a Treviso

L’Italseven parla veneto: sui quindici convocati da Matteo Mazzantini, Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Seven Maschile, per il raduno di Treviso otto sono i rugbisti veneti. Sono Nicholas Bordin del Rugby Badia (RO), Massimo Cioffi del Petrarca Padova, Matthias Leon Douglas e Matteo Meggiato del Mogliano Rugby, Alessandro Izekor e Dewi Passarella del Benetton Rugby, Leonardo Quintieri del Verona e Riccardo Ghelli del FEMI-CZ Rovigo.

ROMA – Inizia la preparazione dell’Italseven maschile in vista delle World Rugby Sevens Challenger Series in calendario in Sudafrica nel weekend 21/22/23 aprile e 28/29/30 aprile.

Gli Azzurri svolgeranno un allenamento a Treviso nella giornata di venerdì 14 aprile per poi partire l’indomani per Cape Town e spostarsi successivamente a Stellenbosch dove affronteranno nel proprio girone Cile, Papua Nuova Guinea e Hong Kong. Il torneo è una prima tappa verso le World Rugby Seven Series 2023/24: la vincente del torneo in Sudafrica si qualificherà per un secondo torneo, a Londra (il prossimo 20/21maggio), proseguendo la possibilità di entrare nel circuito mondiale di Rugby Seven.

“Sarà un periodo intenso e formativo sia dal punto di vista umano sia tecnico. Abbiamo davanti a noi un appuntamento importante della stagione come il primo turno di qualifiche per le World Series 2023/24. Il lungo raduno sarà un momento per unire il gruppo e assimilare al meglio i principi del gioco a 7. Andiamo consapevoli dell’importanza del torneo. Il focus sarà sulla nostra prestazione cercando di mostrare il nostro miglior Rugby” ha dichiarato Matteo Mazzantini.

Gli atleti convocati: