Parco “Ai Pini” di Mazzocco, una domenica speciale per ripartire dal cuore del Quartiere

Grande gioia questa mattina, domenica 15 maggio, al Parco “Ai Pini” di via Gioacchino Rossini a Mazzocco di Mogliano, per l’inaugurazione dei lavori di realizzazione della nuova recinzione e per la presentazione del rinnovato campo da tennis.

Un evento, “Ai Pini – Happy Sunday”, organizzato dall’Associazione di Quartiere Mazzocco-Torni allo scopo di far riscoprire a giovani e famiglie il Parco “Ai Pini” e il rinnovato campo da tennis al suo interno.

Alla cerimonia di inaugurazione ha presenziato il sindaco Davide Bortolato che, dopo i ringraziamenti al presidente dell’Associazione di Quartiere Mazzocco-Torni Marco Michielan per l’ottima gestione del Parco, ha sottolineato l’importanza di fare investimenti per migliorare i parchi cittadini: «Una bella giornata, organizzata dall’Associazione di Quartiere Mazzocco-Torni, che ha voluto promuovere la vitalità e le attività sportive in questo bel Parco, in particolare con il rinnovato campo da tennis, gestito dall’Associazione di Quartiere stessa. Con il taglio del nastro di oggi abbiamo inaugurato la recinzione del Parco e alcune sistemazioni utili a renderlo sempre più bello e vivibile, e spero che da oggi siano sempre più numerosi i giovani e le famiglie che lo frequenteranno».

«È una vera soddisfazione vedere così tante persone qui al Parco “Ai Pini” oggi, soprattutto per noi volontari dell’Associazione di Quartiere, che ci dedichiamo con passione alla cura dei suoi spazi, allo scopo di renderli esteticamente apprezzabili e vivibili», ha detto il presidente dell’Associazione di Quartiere Mazzocco-Torni, Marco Michielan.

Ha poi aggiunto: «Un vivo e sincero ringraziamento va a tutti i commercianti ed esercenti del Quartiere, per la loro preziosa disponibilità ad aiutare l’Associazione per il bene dell’intera comunità. E naturalmente all’Amministrazione Comunale, per l’attenzione e il valore che ha dato al progetto, che sono sicuro creerà non poche occasioni di sport e di convivialità, ora che anche l’estate è alle porte».

Tra le motivazioni che hanno portato alla realizzazione del progetto, la mancanza di una recinzione preposta a delimitare l’area, così da poterne regolare l’accesso al pubblico ed evitare la frequentazione in orario notturno di persone poco rispettose del bene pubblico.

I lavori di riqualificazione sono stati eseguiti dalla Reti Brenta Impianti Srl di Mira, impresa aggiudicataria dell’appalto, per un importo di 20mila e 600 euro.