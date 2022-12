Padova – Montebelluna, arrivano 20 treni Rock

Da lunedì 12 dicembre 20 treni Rock del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) saranno in circolazione sulla linea Padova – Montebelluna.

In totale sono 26 le corse giornaliere tra le due città, 20 delle quali saranno effettuate con il treno Rock. Questi nuovi treni si contraddistinguono per la particolare attenzione all’ambiente grazie a consumi energetici ridotti (meno del 30% rispetto alla generazione precedente), un ampio utilizzo di materiali ecosostenibili per gli interni e oltre il 97% di riciclabilità dei materiali al termine del ciclo di vita.

Grazie a questa novità, migliorano il comfort a bordo e l’esperienza di viaggio complessiva per chi si sposta, anche frequentemente, tra i due centri veneti. I posti sono più di 1.460, dei quali 605 a sedere, nella composizione a cinque carrozze. Inoltre, a conferma dell’impegno del Gruppo FS per un modello di mobilità integrata e sostenibile a bordo sono presenti 15 postazioni per le biciclette. Prevista anche la possibilità di ricaricare durante il viaggio la batteria della bici elettrica, con 6 prese dedicate. Completano l’allestimento oltre 30 monitor LCD per le informazioni ai viaggiatori, un sistema di videosorveglianza con 50 telecamere e il Wi-Fi con portale di bordo.

Prosegue così il rinnovo della flotta del Regionale di Trenitalia secondo il piano degli investimenti previsto nel Contratto di Servizio 2018-2032 con la Regione Veneto per un valore complessivo di oltre 700 milioni di euro.