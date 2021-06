Ospedale dell’Angelo, Cardiologia eccellenza europea. Speranzon: “Risultato che premia la

sanità veneta. Ora avanti con la realizzazione dell’Angelino”

Cardiologia e Cardiochirurgia dell’ospedale dell’Angelo di Mestre certificati dal Ministero della

Salute e Agenas tra i migliori reparti a livello italiano ed europeo; un risultato accolto con

soddisfazione dal capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Raffaele Speranzon, che

gioisce e rilancia: “I dati analizzati in questa ricerca confermano i livelli di eccellenza della sanità

veneta e ribadiscono ancora una volta come l’ospedale di Mestre sia un vero e proprio gioiello per

alcune patologie e specializzazioni. Tutti i miei ringraziamenti e complimenti quindi alle direzioni e

ai responsabili dei reparti dal primario di Cardiochirurgia Domenico Mangino a quello di

Cardiologia Sakis Themistoclakis, fino ai professori Eligio Piccolo e Antonio Raviele che tanto hanno

fatto per la nascita, la crescita e la storia di questi reparti, senza dimenticare l’indispensabile

apporto di tutto il personale medico, infermieristico e paramedico; per fare un ulteriore salto di

qualità è ora di rendere realtà la realizzazione dell’Angelino”.

L’edificazione dell’Angelino, progetto di cui si parla da qualche tempo, consentirebbe di spostare in

un’area edificata ex novo il servizio di pronto soccorso e di avere nuovi posti letto: “Visti i servizi di

eccellenza erogati dall’ospedale dell’Angelo, diventa fondamentale avere un pronto soccorso

ancora più moderno e in grado di rispondere a tutte le esigenze e al numero crescente di cittadini

che vi accedono. – sottolinea Speranzon – Inoltre, si potrebbero garantire circa 300 posti letto in

più per permettere di efficentare al massimo l’attività di una struttura già all’avanguardia e che,

nel suo ruolo di hub provinciale, necessita di possibilità di accoglienza e di servizio sempre

maggiori”.

Secondo i dati 2019 dell’Ulss 3 Serenissima, il pronto soccorso di Mestre accoglie ogni anno poco

meno di 95mila pazienti, contro gli 80mila di una decina di anni fa; oltre un terzo degli accessi ai

sei pronto soccorso presenti nel territorio dell’Ulss 3 si registra all’Ospedale dell’Angelo.

“Come gruppo consiliare, – conclude Speranzon – Fratelli d’Italia si farà portavoce presso la giunta

regionale della necessità di progettare al meglio la nuova struttura e trovare le risorse necessarie

per dare una risposta al sempre crescente bisogno di assistenza sanitaria di eccellenza dei nostri

concittadini”

